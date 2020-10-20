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Dünya Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı
Dünya

Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, ülkesinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda başarısız olduğunu söyledi. Paşinyan'ın açıklamaları Ermenistan'da büyük tartışmalara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:05:00 - 2020-10-20 14:24:11
Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" dedi. Mariam'ın bu sözlerine Ermenilerden büyük tepki geldi.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusu varılan ateşkese uymayarak sivilleri vururken, Azerbaycan ordusu da sert karşılık veriyor.

Cephe hattında bu gelişmeler yaşanırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da kapı kapı dolaşarak yardım dileniyor.

'Başarısız olduk' itirafı

Öte yandan siyasi tartışmalara Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan da dahil oldu. Facebook hesabından açıklama yapan Mariam, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" dedi.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Paşinyan'ın kızının Dağlık Karabağ ile yaptığı açıklamayı "karamsar" bulan Ermeni basını ve vatandaşları, Mariam'a tepki gösterdi.

Ermeniler arasında kızgınlığa ve memnuniyetsizliğe yol açan paylaşıma, "Karamsar açıklamalar cephedeki askerlerimizin moralini olumsuz etkiliyor" denilerek eleştirildi.

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Yorumlar

Alparslan 1071

Meryem doğru söylemiş!!!!!
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