  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz

İngiltere'de skandal karar: Ruanda Planı yasalaştı...

Soykırımın bilançosu ağırlaşıyor! Çocuklar açlıktan ölüyor!

İnönü ve Ecevit hatırlatması Muhaliflere 1 Mayıs ve Taksim Meydanı Ayarı

Ayvayı yediler! Binlerce kişinin emekliliği iptal ediliyor!

Bildiklerinizi unutun! Yeni müfredat yarın açıklanıyor… Yusuf Tekin, kademeli şekilde uygulanacağını vurguladı.

Yunanistan, Türk SİHA'larını vurmak için füze çalışmaları yapan o ülkeye savaş uçaklarını gönderiyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

‘Yaptık’ değil ‘açtık…’ Ekrem’in pankartındaki kelime oyununa dikkat!
Dünya Paşinyan'dan sözde soykırım çıkışı! 'Yakınmayı bırakmalıyız'
Dünya

Paşinyan'dan sözde soykırım çıkışı! 'Yakınmayı bırakmalıyız'

Yeniakit Publisher
2024-04-25 20:06:00 - 2024-04-25 20:15:08
Paşinyan'dan sözde soykırım çıkışı! 'Yakınmayı bırakmalıyız'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sözde soykırıma ilişkin açıklamada bulundu.

Paşinyan, sözde "soykırım" iddiasına ilişkin, "Yakınmayı bırakmalıyız" mesajı verdi.

Geleceğe bakmaları gerektiğini söyleyen Paşinyan, Ermeni halkına yaptığı çağrıda 1915 travmasını aşmaları ve "kayıp vatana" özlem duymayı bırakmaları gerektiğini belirtti.

Paşinyan, "Belki de 'soykırım' travmasını bir miras ve gelenek olarak yeniden yaşamamızın, yeni şoklar yaşamamızın bir nedeni de budur." ifadelerini kullandı.

Ermeniler rahatsız oldu!

Bu sözler, Ermenistan kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Nikol Paşinyan'ın, Erivan-Ankara yakınlaşmasının bir parçası olarak, "Türkiye'nin 1915 olaylarını inkar etmesine yardım ettiği" öne sürüldü.

Başbakan Paşinyan'ın sözlerine ilişkin "alışılmışın dışında ifadeler" tanımlaması yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını bir kez daha sözde "soykırım" şeklinde nitelendirmişti.

Bakın sebepleri neymiş! ‘Garo Paylan Ermeni kilisesinden kovuldu’
Bakın sebepleri neymiş! ‘Garo Paylan Ermeni kilisesinden kovuldu’

Gündem

Bakın sebepleri neymiş! ‘Garo Paylan Ermeni kilisesinden kovuldu’

Başkan Erdoğan mesaj gönderdi! Ermeni Patrikliği‘ne ders gibi sözler
Başkan Erdoğan mesaj gönderdi! Ermeni Patrikliği‘ne ders gibi sözler

Gündem

Başkan Erdoğan mesaj gönderdi! Ermeni Patrikliği‘ne ders gibi sözler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23