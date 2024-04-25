Paşinyan'dan sözde soykırım çıkışı! 'Yakınmayı bırakmalıyız'

Paşinyan, sözde "soykırım" iddiasına ilişkin, "Yakınmayı bırakmalıyız" mesajı verdi.

Geleceğe bakmaları gerektiğini söyleyen Paşinyan, Ermeni halkına yaptığı çağrıda 1915 travmasını aşmaları ve "kayıp vatana" özlem duymayı bırakmaları gerektiğini belirtti.

Paşinyan, "Belki de 'soykırım' travmasını bir miras ve gelenek olarak yeniden yaşamamızın, yeni şoklar yaşamamızın bir nedeni de budur." ifadelerini kullandı.

Ermeniler rahatsız oldu!

Bu sözler, Ermenistan kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Nikol Paşinyan'ın, Erivan-Ankara yakınlaşmasının bir parçası olarak, "Türkiye'nin 1915 olaylarını inkar etmesine yardım ettiği" öne sürüldü.

Başbakan Paşinyan'ın sözlerine ilişkin "alışılmışın dışında ifadeler" tanımlaması yapıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını bir kez daha sözde "soykırım" şeklinde nitelendirmişti.