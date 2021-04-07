Paşinyan'dan Putin'e 'Karabağ' yalakalığı: Rusya istikrarın en önemli unsuru

Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücünün önemini dile getirerek bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini ifade etti.

Paşinyan şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin varlığının bölgede istikrar ve güvenlik için en önemli unsur haline geldiğini belirtmek isterim. Bu bağlamda bugün sizlerle bölgemizdeki, Dağlık Karabağ'daki, Ermenistan ve çevresindeki güvenlik sisteminin mimarisi ile ilgili görüşlerinizi ele almayı umuyorum. Elbette bugün Rus-Ermeni ortak kuvvet grubunun faaliyetlerinin bazı nüanslarını görüşeceğiz."

‘Rusya’dan Kovid-19 aşısı teslimatlarının artırılmasını umuyoruz’

Erivan’ın yarın Moskova’dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini teslim alacağına dikkat çeken Paşinyan, ileride teslimatların devam etmesini umduğunu söyledi: “Kovid-19 salgını ile mücadelede sıkı işbirliği içerisindeyiz, yarın Rus aşısının ilk partisi elimize geçecek ve etkinliğini kanıtladığı için Rus aşısını daha büyük miktarda almayı umuyoruz.”

Paşinyan, Ermenistan’a yarın ulaşacak partinin 15 bin doz içerdiğini, fakat ülkede 1 milyon dozdan fazlasına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

‘Esirler ve rehineler konusu hala çözüme kavuşturulmadı’

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile çatışmaların ardından esirler ve rehineler konusunun hala çözülmediğini aktaran Paşinyan şöyle devam etti: “Bu bağlamda henüz çözülmemiş çok önemli bir konu olduğunu belirtmek isterim, savaş esirleri, rehineler ve diğer tutuklular konusu. Defalarca görüştüğümüz gibi, 9 Kasım (2020) açıklamasına göre tüm rehineler, savaş esirleri ve diğer tutuklular memleketlerine iade edilmeliydi. Fakat maalesef Azerbaycan'da hala tutuklularımız var. Bu konunun çözümü ile ilgili aramızda anlaşmazlık olmamasına sevindim."

‘Ermenistan’da yeni nükleer santral inşaatını görüşmeyi umarım’

Putin’le bazı stratejik yatırımlarla ilgili konuları da görüşmeyi umduğunu belirten Paşinyan, “Bugün stratejik yatırımlarla ilgili bazı konuları da ele alacağımızı umuyorum ve bu bağlamda bugün sizinle Ermenistan Cumhuriyeti'nde yeni bir nükleer santral inşa etmenin imkanlarını görüşmek isterim” ifadelerini kullandı.

Putin: En ivedi sorun Karabağ’daki durumun normale dönmesi

Putin de Dağlık Karabağ’daki durumun normale dönmesinin en güncel ve en ivedi sorun olarak devam ettiğine vurgu yaptı. Rus lider, “Elbette ikili ilişkilerin tesis edilmesi açısından konuşacak çok şeyimiz var ve elbette en güncel, en ivedi sorun, Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumun normale dönmesi” diye konuştu.