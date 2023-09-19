Paşinyan'dan küstah açıklama!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenlilerin kendisine yönelik protestolarını katıldığı bir canlı yayında değerlendirdi.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı.
Karabağ'a yçnelik terör operasyonları sebebiyle Paşinyan ülkesinde protesto edildi.
Protestocu Ermeniler, Erivan'daki devlet daireleri önünde toplanarak Paşinyan'a "istifa" çağrısında bulundu.
Paşinyan ise katıldığı bir canlı yayın programında, "Bazı kişilerin, bazı güçlerin Ermeni devletine darbe indirmesine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.