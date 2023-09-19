  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hatice Kolçak gram altın için açık açık tarih verdi: Düşündüklerim çıkarsa ballı kaymak geliyor, düşecek

Hulusi Akar büyük şerefsizliği açıkladı

ABD'de belgeler ortalığı karıştırdı! Dünyaya duyurdular: Ukrayna’ya silah karşılığında, Pakistan’a IMF kredisi verildi

İsviçre altın gelişmesini dünyaya duyurdu: Türkiye azalttı

İngiltere Prensi'nden Türkiye'ye KAAN ziyareti! 'Nadir bir toplantı olacak'

Askeri operasyon başlatan Azerbaycan'dan yeni açıklama

Balıkçı esnafı, teknelerin avlanmaya çıkmadığını iddia etti: “Hamsi ucuz diye balığa çıkmadılar”

Emekli asker ABD'nin Türkiye'ye yapacağı F-35 teklifini açıkladı! Bu teklif harbiden ortalığı ayağa kaldırır

Yok mu bu soytarılığın cezası? Bunun adı stand up değil Yüce Allah'a küfür edepsizliği

Bahçeli'den Millet İttifakı'yla ilgili flaş çıkış! 'Bitti deniliyor ama yeni bir masa kuruluyor!'
Dünya Paşinyan'dan küstah açıklama!
Dünya

Paşinyan'dan küstah açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 22:25:00 - 2023-09-19 22:29:09

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenlilerin kendisine yönelik protestolarını katıldığı bir canlı yayında değerlendirdi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı.

Karabağ'a yçnelik terör operasyonları sebebiyle Paşinyan ülkesinde protesto edildi.

Protestocu Ermeniler, Erivan'daki devlet daireleri önünde toplanarak Paşinyan'a "istifa" çağrısında bulundu.

Paşinyan ise katıldığı bir canlı yayın programında, "Bazı kişilerin, bazı güçlerin Ermeni devletine darbe indirmesine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!
Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!

Azerbaycan ordusu telsiz kulesini böyle vurdu!
Azerbaycan ordusu telsiz kulesini böyle vurdu!

Dünya

Azerbaycan ordusu telsiz kulesini böyle vurdu!

Azerbaycan terör hedeflerini vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Azerbaycan terör hedeflerini vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Dünya

Azerbaycan terör hedeflerini vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme
Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme

Dünya

Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme

Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!
Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!

Gündem

Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23