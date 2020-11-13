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Dünya Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:39:00 -
Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sonrası Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabullenen Nikol Paşinyan'a halkın tepkisi sürüyor.

Erivan'da büyük protestolar yaşanırken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin devlet televizyonuna konuştu.

Paşinyan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu belgeyi yırtıp atabiliriz. Ama ulusumuzun kaderini düşünmeliyiz. Kimsenin farklı bir şey önerdiğini duymadım.

Ordumuz sonuna kadar savaştı. Tabii daha önce de lojistik, ikmal sorunlarımız vardı ama biz bunları çözmeye çalıştık. Cephede aksilikler başladığında, görevimiz savaşta bir kırılma noktası oluşturmaktı. Şuşa'nın düşüşünden sonra, bu görevin imkansız olduğunu gördük.

Birkaç saat içinde karar verip anlaşma metinini imzalamasaydım Hankentin'de binlerce asker esir düşecekti.

"Şuşa'dan yanlış bilgi geldi"

Son gün Şuşa'da 50 savaşçımız var diye bilgi geldi. Bende kendileri ile görüntülü konuşma talep ettim, sonra konuştuğum zaman Hankentin'de olduklarını gördüm.

Azerbaycan Karabağ savaşını İHA'lar ve özel kuvvetler sayesinde kazandı. Orduda ve devlet sisteminde reform yapmaya devam edeceğiz.

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