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Dünya Paşinyan'dan büyük itiraf!
Dünya

Paşinyan'dan büyük itiraf!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 13:34:00 -
Paşinyan'dan büyük itiraf!

Paşinyan, ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını "stratejik hata" olarak niteledi.

Paşinyan, ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını "stratejik hata" olarak niteledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Son dönemde taraflar arasında gerginlik tırmanıyor.

Bakü, toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak amacıyla Laçın’a gümrük noktası kurdu. Ancak Ermenistan'ın itirazları sürüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan La Repubblica’ya verdiği demeçte, Rusya’yı eleştirdi ve “Güvenlik konusunda Rusya’ya bağımlı olmamız stratejik bir hataydı” dedi.
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