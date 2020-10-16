  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paşinyan'dan 'bozgun' itirafı
Dünya

Paşinyan'dan 'bozgun' itirafı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusu karşısında bozgun yaşadıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:42:00 -
Paşinyan'dan 'bozgun' itirafı

Yabancı medyaya konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kardeş Azerbaycan karşısında ülkesinin büyük zayiat verdiğini, bozgun yaşadıklarını itiraf etti. Ermenistan Başbakanı, "Bu bir çaresizlik açıklaması değil" diyerek kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Diğer yandan Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları neticesinde cephe hattında farklı yönlere çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun sürdüğü bildirildi.

Kayıplar vererek geri çekildiler

Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan birliklerince karşılık verilmesi ile Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği kaydedildi.

Ayrıca, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, dört BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir D-20, bir D-30, iki D-1 obüs, birkaç İHA ve askerî araçların imha edildiği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül tarafını seçti!
Siyaset

Abdullah Gül tarafını seçti!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı 'Işıklar yanıyor' tweetiyle ilgili yorumda bulundu. Gül, "Bunu çok ..
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Mi..
Türk SİHA’larından 1 milyarlık darbe! Bu kadarı beklenmiyordu
Gündem

Türk SİHA’larından 1 milyarlık darbe! Bu kadarı beklenmiyordu

Farklı coğrafyalarda kritik hedefleri başarıyla vuran Türk SİHA’ları tarih yazmaya devam ediyor. Uzmanlara göre 100’den fazla hava savunma s..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay