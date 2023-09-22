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Gündem Paşinyan’a istifa için 36 saat süre
Gündem

Paşinyan’a istifa için 36 saat süre

Yeniakit Publisher
2023-09-22 10:37:00 -
Paşinyan’a istifa için 36 saat süre

Azerbaycan’ın Karabağ’daki teröristleri hedef almasına sessiz kalan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, halk ve muhalefet tarafından istifaya çağrılıyor. Muhalefet, Paşinyan’a istifa için 36 saat süre tanırken, halk da dün yine Erivan’da gösteri yaptı.

 TAHSİN HAN 

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni teröristlere yönelik askeri harekatı sonrasında Ermenistan’da protestolar patlak verdi. Azerbaycan’ın operasyonuna karşı, uluslararası mevzuat gereği (Karabağ Azerbaycan toprağı) hareketa geçmeyeceklerini açıklayıp, Ermenilerden büyük tepki çeken Paşinyan’a yönlik protestolar dinmiyor... Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, önceki gün olduğu gibi dün de kalabalik halk gösterileri yapıldı. Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmesi ve Azerbaycan’ın bölgede egemenliğini yeniden sağladığını açıklaması sonrası hükümeti protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi. Binlerce gösterici ayrıca hükümeti Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere yeterince yardım etmemekle suçladı, Azerbaycan’a çok fazla taviz verildiğini savundu.

Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Kalabalığa hitap eden muhalif siyasetçi Avetik Çalabyan, “Yetkililerimiz Artsakh’tan (Dağlık Karabağ) vazgeçti” dedi. Çalabyan konuşmasında, “Düşman kapımızın eşiğinde. Ulusal politikayı değiştirmek için yetkilileri değiştirmeliyiz” derken, bir diğer milletvekili Paşinyan’la ilgili olarak Parlamento’da azil sürecinin başlatılması çağrısı yaptı.

MUHALEFET ‘ULUSAL KOMİTE’ KURDU

Muhalif isimlerden Ishkhan Saghatelyan ise “Paşinyan gitmeli. Vatanımızı, insanlarımızı kaybediyoruz” diyerek Paşinyan’a 36 saat süre tanıdıklarını belirtti. Paşinyan’a karşı birlikte hareket etme kararı alan muhalefet ise “Ulusal Komite” kurma kararı aldı. ‘Direniş Hareketi’ olarak  da isimlendirilen muhalif kanatın;  Paşinyan’a istifa etmesi için 36 saat süre tanıdığı, bunu yapmaması halinde ise azil sürecini başlatacaklarını bildirdi. Ermeni basınına göre komitede Vazgen Manukyan, Hayk Mamijanyan, Ishkhan Saghatelyan, Andranik Tevanyan, Avetik Chalabyan, Serzh Srapionyan, Muhterem Bagrat ve Muhterem Arshak gibi isimler yer alacak.

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