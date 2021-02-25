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Dünya Paşinyan yandaşları ve karşıtları birbirine girdi
Dünya

Paşinyan yandaşları ve karşıtları birbirine girdi

Ermenistan'da darbe girişiminin ardından sokaklara inen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:51:00 -

Ermenistan'da darbe girişiminin ardından sokaklara inen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu. Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi. Özellikle Halk iradesinin korunması açısından, vatandaşlarını sokağa çıkmaya davet eden Paşinyan'ın çağrıları bir grup tarafından karşılık buldu.

Sokaklarda Paşinyan'ı savunan halk, karşıt görüşlü kişilerle karşılaştı. Bu noktada önce sözlü gerilim olarak yükselen tansiyon, daha sonra fiziki müdahale ile devam etti. İki taraf karşılıklı olarak birbirine girerken tekme ve yumruklar havada uçuştu. Erivan sokakları savaş alanına döndü.

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