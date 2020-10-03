Paşinyan, Türkiye’yi soykırımla suçladı

Pazar gününden beri Dağlık Karabağ’da verdikleri ağır kayıplar nedeniyle dünyadan yardım isteyen ancak umduğunu bulamayan Ermeni lider, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta, “Durum 2016 yılında yaşanan çatışmalardan çok daha ciddi. Bunu 1915’teki 1.5 milyondan fazla Ermeni’nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir. Geçmişi inkâr eden Türkiye devleti, bir kez daha soykırım yolundan ilerliyor” ifadelerini kullandı. Paşinyan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a binlerce Suriyeli paralı asker gönderdiği yönündeki iddialarına herhangi bir kanıt sunamadı.