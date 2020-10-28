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Dünya Paşinyan Türkiye'ye iftira attı
Dünya

Paşinyan Türkiye'ye iftira attı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında Türkiye'nin kendilerine tank, top, uçak ve helikopterle saldırdığını iddia ederek iftiralar attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:21:00 - 2020-10-28 07:13:27
Paşinyan Türkiye'ye iftira attı

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında Türkiye'nin Ermenistan'a karşı tank, top, uçak ve helikopterler ile savaştığını belirtti. Ölüm kalım savaşında olduklarını söyleyen Paşinyan, geri kaçanları en ağır şekilde cezalandıracaklarını açıkladı.

Türkiye'yi suçladı

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarının ardından Azerbaycan Ermeni ordusuna çok büyük kayıplar verdirdi.

Karabağ'da birçok bölgeyi kaybeden Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan hezimeti ulusa sesleniş konuşmasında kapatmak istedi. Paşinyan, ölüm kalım savaşında olduklarını, Karabağ'da bulunan her ağaç için bile savaşacaklarını belirterek, Türkiye'nin savaşa müdahil olarak tank, top, uçak kullanmakla suçladı.

Paşinyan, Ölüm kalım savaşında olduklarını kimsenin geri duramayacağını kaçanların ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

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Yorumlar

Metin ARSLAN

Paşinyan Türkiye'ye ''itira'' attı. Allah aşkına yazılarınızdaki harf ve kelime hatalarına dikkat ediniz. Bunun yanında ana ekranın kendini güncelleme süresini biraz daha uzatırsanız daha iyi olacaktır.
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Hakan

Çok doğru söylemiş. Azerbaycan Türkiyedir. Azerbaycan tank ve toplarla saldırıyorsa Türkiye saldırıyor demektir. Inşallah CHP de bunun farkına varır.
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