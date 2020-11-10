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Dünya Paşinyan suçlu arıyor! 'Bu kararı ordu istedi'
Dünya

Paşinyan suçlu arıyor! 'Bu kararı ordu istedi'

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "Bu kararı, ordunun bu adımı atmanın gerekliliği konusundaki ısrarı sonrasında aldım." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:56:00 - 2020-11-10 18:57:26
Paşinyan suçlu arıyor! 'Bu kararı ordu istedi'

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı geri aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece saatlerinde yaptığı bir açıklamayla yenilgiyi kabul etti ve Dağlık Karabağ'dan çekileceklerini söyledi.

Ermeniler sokaklara çıktı

Anlaşma sonrası Azerbaycan'da kutlamalar yapılırken, Ermenistan'da ateşkesin şartlarına tepki gösterenler sokaklara çıktı.

Gece boyunca sokaklarda gerilim yüksekti. Anlaşmayı protesto etmek için devlet binalarına saldıranların görüntüleri sonrası Başbakan Nikol Paşinyan, bir açıklama daha yaparak kararını almasında ordunun etkili olduğunu söyledi.

"Ordu istedi"

Paşinyan konuyla ilgili, "Bu kararı, ordunun bu adımı atmanın gerekliliği konusundaki ısrarı sonrasında aldım." ifadelesini kullandı.

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