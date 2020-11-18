Paşinyan şimdi de Türkiye'yi suçladı: Azerbaycan'la savaşa hazırdık ama Türkiye...

Azerbaycan'a saldıran ve sahada ağır bir yenilgi Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte köşeye sıkıştı. Erivan yönetiminin eli kolu bağlanırken, Ermenistan Başbakanı Azerbaycan ve Rusya liderleri ile anlaşarak Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etti.

Türkiye'yi suçladı

Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiden Türkiye'yi sorumlu tuttu. Ülkesinde büyük baskı gören ve istifası istenen Paşinyan, "'Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi oldu" dedi.Paşinyan ayrıca, Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle yüzlerce askerinin kayıp olduğunu açıkladı.