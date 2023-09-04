Paşinyan, Rusya pişmanlığını itiraf etti

2020'de yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtararak 44 günde zafere ulaştı.

Yıllar geçmesine rağmen yenilginin Ermenistan'daki yankıları son bulmadı.

Rusya'ya suçlama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin yenilgisine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'yı Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı koruyamamakla suçlayan Paşinyan, "Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir" dedi.

Ermenistan'ın güvenlik hazırlıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyleyen Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına ilişkin gönderme yaptı.

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Moskova'nın vereceği cevap merak ediliyor

Erivan ile Bakü arasındaki gerilimlere arabuluculuk yapan Moskova'dan Paşinyan'ın açıklamalarına yönelik henüz bir cevap gelmedi.

Kaynak: İHA