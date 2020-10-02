Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarındaki hain emellerini gerçekleştirmek amacıyla geçtiğimiz gün sınır köylerindeki yerleşim birimlerine saldırı başlatan Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusu karşısında perişan olarak geri çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ordusu İHA ve SİHA’larla yüzlerce Ermeni askerini imha etti. Sahada saldırı emri verdiğine pişman edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ülkesi içinden de dışından da destek gelmedi.

Ermenistan’da yaşanan gelişmelerle ilgili Ankara’ya sunurulan ‘son durum değerlendirme raporu’, Paşinyan’ın ülke içerisinde ciddi sorunlar yaşamaya başladığını gösterdi.

Raporda, Ermeni başbakanın ülke içinde inanılırlık ve güvenirliğini önemli ölçüde kaybettiği vurgulandı.

İşte raporda yer alan bazı bilgiler;

“Azerbaycan’a düzenlediği haksız saldırılarla iyice köşeye sıkışan Paşinyan, iç kamuoyuna, ‘Türkler bizi 100 yıl önce kesti. Şimdi de kesmek istiyor’ gibi propagandaya başladı ancak halk tarafından ciddiye alınmadı. Paşinyan’ın dış dünyada da beklediği desteği bulamaması Erivan’da şaşkınlık meydana getirmiş durumda.

Putin desteklemiyor

Ülke içerisinde siyasi ve ekonomik bunalım yaşayan Paşinyan’ın Azerbaycan’a saldırarak kurutuluş yolu arıyor. Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaların 4. Gününde devreye girme çabaları dikkat çekici. Moskova yönetimi de Paşinyan’a sıcak bakmıyor. Paşinyan’ın hapse attığı sonra kefaletle serbest bıraktığı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a Putin’in doğum günü mesajı göndermesi manidar.

Boykot çağrısı elinde patladı

Azerbaycan’a desteğinden dolayı Ermenistan yönetimi halka Türk mallarına boykot çağrısında bulundu ama beklediği etkiyi göremedi. . Önceki gün ilan edilen boykot kampanyasına bazı süpermarket zincirleri uysa da Ermenistan’daki 60 bine yakın irili ufaklı girişimci boykot çağrısına karşı çıktı. Neredeyse tüm hafif sanayi ürünlerinin Türkiye’den ithal edildiğini belirten işletmeciler, Türk mallarına uygulanacak boykotun ekonomiye büyük darbe indireceği görüşünde.

Konuyla ilişkin açıklamada bulunan Ermenistan Ticaret Odası Başkanı Vagram Mirakyan, “Ülkemizde 80 bin irili ufaklı özel girişimci mevcut. Bunlardan 60 bini genelde Türk ham madde ve hazır ürünleriyle çalışıyor. Bir gecede tüm Türk mallarını boykot edelim dersek bu 60 bin girişimci işsiz kalır” dedi. (Hürriyet)