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Dünya Paşinyan orada ortaya çıktı! 'Anlaşmayı imzalamasaydım...'
Dünya

Paşinyan orada ortaya çıktı! 'Anlaşmayı imzalamasaydım...'

Ermenistan'ın aldığı tarihi yenilgi sonrası kaçtığı iddia edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı. Paşinya yaptığı açıklamada, "Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:40:00 -
Paşinyan orada ortaya çıktı! 'Anlaşmayı imzalamasaydım...'

Ermenistan 25 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve sivilleri katletti. Bu saldırıdan sonra kendisini savunmaya geçen Azerbaycan yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı.

Yenilgiyi kabul etti

Son olarak Şuşa'yı da kurtararak Erivan yönetimini iyice köşeye sıkıştıran Azerbaycan Dağlık Karabağ'a çok yaklaştı. Eli kolu bağlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu gelişmenin ardından Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile anlaşma imzalayarak yenilgiyi kabul etti.

Muhalefetten istifa talebi

Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra eleştirilerin hedefi haline gelen Paşinyan'ın kaçtığı belirtilirken, ülkede Paşinyan aleyhine protestolar düzenlendi. Muhalefet partileri bir araya gelerek Paşinyan'ı istifaya davet etti ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

"20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti"

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda Linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti. Şu anda en önemli konu Karabağ'ın statüsüdür. Artsakh'ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Ermeni kanalları açıklamayı yayınlamadı

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.

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Yorumlar

Bilal

Başlığa bak, içeriğine bak. Nerede ortaya çıkmış niye yazmıyorsunuz. Hiç yakışmıyor hiç.
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Melih

Ulan pişmanyan bu inatligin yuzunden Artik kacacak delik ara kendine ama ermeni mileti hepsi oyle adam olmazlar
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