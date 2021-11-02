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Dünya Paşinyan o ismi Türkiye'ye gönderiyor
Dünya

Paşinyan o ismi Türkiye'ye gönderiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan’ı İstanbul’a görevli olarak göndereceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:34:09 - 2021-11-02 19:34:09
Paşinyan o ismi Türkiye'ye gönderiyor

Ermenistan yasal belgelerinin yayınlandığı portaldaki kararnameye göre Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, 21 Kasım’da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gidecek, ilgili kararname Başbakan Nikol Paşinyan tarafından imzalanmış bulunuyor.

Buna göre 21 Kasım’da Türkiye’ye hareket edecek olan Fidanyan, 26 Kasım’da Erivan’a geri dönecek.

INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. İstanbul'da düzenlenecek toplantı 20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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