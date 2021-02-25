Paşinyan kabul etmedi: Masadan kaldırıyorum

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısı yaptı. İstifa çağrısına karşı çıkan Paşinyan, ulusa sesleniş mitingi düzenledi. Meydanda destekçilerine seslenen Paşinyan, erken seçim fikrinin masadan kalktığını ifade ederek, "İsteğiniz üzerine erken seçim fikrini masadan kaldırıyorum" dedi.

Muhalefetten 'barikat' çağrısı: Milletvekilleri gelip Paşinyan'ı paketlesin

Ermenistan'da muhalefet lideri Vazgen Manukyan, sokaklardan ayrılmayacaklarını ifade ederek, "Ayrılmıyoruz, burada kalıyor ve sokakları barikatlarla kapatıyoruz ki milletvekilleri gelip Paşinyan'ı paketlesin. Bu fırsatı boşa harcamak ülkeyi kaybetmek olur" dedi.

Paşinyan'dan istişare çağrısı

Düzenlediği mitingi tamamlayan Paşinyan, meydandan muhalefet liderlerine de seslendi. Paşinyan, "Şu andan itibaren etkinliklerimizi bitirdik ve muhalefetteki meslektaşlarımızın da aynısını yapmasını bekliyoruz" dedi. Paşinyan, muhalefetin istişare yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Diğer yandan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıklamalarında Ermenistan krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması için çağrıda bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Kabul edilemez

Son olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordunun siyasete dahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri, vatan sınırlarını ellerinden geldiği kadar korur ve güvenliklerini sağlar. Silahlı kuvvetler siyasi olmayan bir varlıktır ve silahlı kuvvetleri herhangi bir siyasi faaliyete dahil etme girişimleri kabul edilemez" denildi.