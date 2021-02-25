  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paşinyan kabul etmedi: Masadan kaldırıyorum
Dünya

Paşinyan kabul etmedi: Masadan kaldırıyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun hükümete muhtıra vermesinin ardından ulusa seslendi. Paşinyan, düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, “İsteğiniz üzerine erken seçim fikrini masadan kaldırıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 20:01:00 -
Paşinyan kabul etmedi: Masadan kaldırıyorum

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısı yaptı. İstifa çağrısına karşı çıkan Paşinyan, ulusa sesleniş mitingi düzenledi. Meydanda destekçilerine seslenen Paşinyan, erken seçim fikrinin masadan kalktığını ifade ederek, "İsteğiniz üzerine erken seçim fikrini masadan kaldırıyorum" dedi.

Muhalefetten 'barikat' çağrısı: Milletvekilleri gelip Paşinyan'ı paketlesin

Ermenistan'da muhalefet lideri Vazgen Manukyan, sokaklardan ayrılmayacaklarını ifade ederek, "Ayrılmıyoruz, burada kalıyor ve sokakları barikatlarla kapatıyoruz ki milletvekilleri gelip Paşinyan'ı paketlesin. Bu fırsatı boşa harcamak ülkeyi kaybetmek olur" dedi.

Paşinyan'dan istişare çağrısı

Düzenlediği mitingi tamamlayan Paşinyan, meydandan muhalefet liderlerine de seslendi. Paşinyan, "Şu andan itibaren etkinliklerimizi bitirdik ve muhalefetteki meslektaşlarımızın da aynısını yapmasını bekliyoruz" dedi. Paşinyan, muhalefetin istişare yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Diğer yandan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıklamalarında Ermenistan krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması için çağrıda bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Kabul edilemez

Son olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordunun siyasete dahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri, vatan sınırlarını ellerinden geldiği kadar korur ve güvenliklerini sağlar. Silahlı kuvvetler siyasi olmayan bir varlıktır ve silahlı kuvvetleri herhangi bir siyasi faaliyete dahil etme girişimleri kabul edilemez" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan Ege'nin adını değiştirdi! Yunan medyası kudurdu
Gündem

Erdoğan Ege'nin adını değiştirdi! Yunan medyası kudurdu

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Ege Denizi için kullanılan ‘Adalar Denizi’ söylemi, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da terc..
Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'da meydana gelen darbe girişimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, Erivan'daki..
HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!
Gündem

HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!

Eski HDP'li Tuma Çelik, cinsel istismarla yargılandığı davanın mağduru D.K.’yi ‘para kopartmaya çalışmak’la suçladı. D.K., “Para için yapıyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay