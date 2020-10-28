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Dünya Paşinyan, firarileri açıkça tehdit etti
Dünya

Paşinyan, firarileri açıkça tehdit etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusuyla karşılaşan askerlerinin kaçtığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:35:00 -
Paşinyan, firarileri açıkça tehdit etti

Cephedeki askerler sosyal medyadan yayınladıkları görüntülerde, açlık ve sefaletle boğuştuklarını duyurmaya çalışırken, Paşinyan bunu görmezden gelip tehditler savurdu. Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Paşinyan, cepheden kaçanların cezalandırılacağını söyleyerek, “Savaş alanından kaçanların cezalandırılması gerektiğini herkes bilmeli, hiçbir mazeret kabul edilmemelidir. Çok zor durumdayız, kendimizden başka kimsemiz yok. Bütün Ermeni erkekler yerinden kalkmalı ve askeri karargahlara gitmelidir’” dedi.

‘Taviz vermeye hazırız’

Paşinyan, Karabağ sorunu konusunda taviz vermeye hazır olduklarını ancak bölgeyi tamamıyla teslim etmelerinin söz konusu olmayacağını da söyledi.

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