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Dünya Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi
Dünya

Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:13:00 -
Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bazı noktalarından geri çekilmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, "Çok sayıda askeri kaybımız var. Bu çetin dönemdə öz rolünü yerine getirdiği için Rusya, ABD ve Fransa'ya teşekkür ederim. En çok da Vladimir Putin'e minnettarım. Azerbaycan'ın saldırı planlarının farkındayız. Bu nedenle ordumuz taktik olarak kuzey-doğu ve güneyde geri çekildi. Yani ordumuz taktiki olarak geri çekilmiştir" dedi.

Azerbaycan ordusundan tarihi zafer

Azərbaycan Ordusu 27 sene sonra Füzuli rayonunun Karadağlı, Hatunbulak, Garakollu köylerini, Hocavend rayonunun ise Bulutan, Melikcanlı, Kemrrtük, Tekr, Tağaseryi Ermenistan'dan geri aldı

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