  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şehirde bir ilk! Baş parmaktan anjiyo yapıldı
Paşinyan, Azerbaycan'ı Putin'e şikayet etti
KADES ihbarına giden polis, saldırganı bacağından vurdu
Kızıl Gezegen’de çekilen ilk fotoğrafları yayınladılar!
Dünya Paşinyan, Azerbaycan'ı Putin'e şikayet etti
Dünya

Paşinyan, Azerbaycan'ı Putin'e şikayet etti

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan sınır gerilimi üzerinde durduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 21:49:00 -
Paşinyan, Azerbaycan'ı Putin'e şikayet etti

Ermenistan'ın, bir Azerbaycan askerinin Sünik Bölgesi’nde sınır ihlali yaparak Ermeni topraklarına girdiğini iddia etmesi üzerine taraflar arasında gerginlik artmıştı. Yaşanan gerginliğe ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içerisinde yaptığı açıklamada, Rusya’nın arabuluculuğunda sınır sorununun çözülebileceğini ifade etmişti.

Lavrov'un ardından Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaşanan sınır gerginliğine değindiği kaydedildi. Açıklamada, Putin ve Paşinyan’ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır probleminin detaylıca ele alındığı belirtilerek, "Bir önceki görüşmenin devamı olarak Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sorun detaylıca ele alındı. Her 2 taraf da sınır sorununun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir oldu. Putin, arabulucu olarak Rusya tarafının bölgedeki durumun normalleşmesine aktif olarak katkı sağladığını ve aynı ilke ile hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?
Eğitim

Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

Yüz yüze eğitime katılan öğrenciler aşılanacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde de uzaktan eğitim sürüyor. Üniversite öğren..
Erdoğan duyurdu! O kanalın ismi değişti
Gündem

Erdoğan duyurdu! O kanalın ismi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Spor2 kanalının isminin TRT Spor Yıldız olarak değiştirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu
Teknoloji

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu

Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay