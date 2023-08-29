  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycan'dan sert tepki: Kardeş ülkenin bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya 10 gün hapis ceza!

Bu leke ne zaman temizlenecek?

OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!

Mücahit Birinci'den belediyelere konser ve festival tepkisi!

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de ekonomi danışmanından!

Hatice Kolçak uyardı! Kötü haber: Kısa vadeli yatırımcıların başı dertte, artık düşüşler kalıcı değil aştı! İşte açıklaması

Ayasofya Camii için birbirlerine girmişlerdi! Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na seçim ziyareti

Azerbaycan'dan, Macron ve Fransa'ya ağır eleştiri: Her türlü dış müdahale önlenecek

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

İhanetin dozunu aştı! CHP'li Mahir'den Erdoğan'a küstah benzetme
Otomotiv Pasinlerinde artık Togg’u var
Otomotiv

Pasinlerinde artık Togg’u var

Yeniakit Publisher
2023-08-29 09:32:00 -
Pasinlerinde artık Togg’u var

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da kullanılmaya başlandı.

Haziran ayında, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 79. Genel Kurulunda gerçekleştirilen ve Türkiye'deki 291 Oda ve Borsanın almak için talepte bulunduğu ve Genel Kurul çerçevesinde kura ile yapılan çekilişte 45 numaralı çekilişi yapan Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Togg’u teslim aldı.

Anadolu kımızı renk Togg’un Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası’nın makam aracı olarak kullanılacağını söyleyen Başkan Aydın Taşbaşı, ”Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan Togg Türkiye Yüzyılı adına kazanılmış bir şaheserdir. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu haklı gururu yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık Pasinler ilçemizin de bir Togg’u oldu. İlçemizde sergileyerek vatandaşlarımızın da beğenisine sunacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23