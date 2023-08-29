Pasinlerinde artık Togg’u var

Haziran ayında, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 79. Genel Kurulunda gerçekleştirilen ve Türkiye'deki 291 Oda ve Borsanın almak için talepte bulunduğu ve Genel Kurul çerçevesinde kura ile yapılan çekilişte 45 numaralı çekilişi yapan Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Togg’u teslim aldı.

Anadolu kımızı renk Togg’un Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası’nın makam aracı olarak kullanılacağını söyleyen Başkan Aydın Taşbaşı, ”Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan Togg Türkiye Yüzyılı adına kazanılmış bir şaheserdir. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu haklı gururu yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık Pasinler ilçemizin de bir Togg’u oldu. İlçemizde sergileyerek vatandaşlarımızın da beğenisine sunacağız” dedi.