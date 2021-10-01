Pasifik’te sular ısınıyor! Çin’den sert tepki

Yeni Akit Ankara

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim dün verdiği demeçte, "AUKUS" adlı üç taraflı güvenlik işbirliği anlaşmasının ilerici ve aktif bir öneri olduğu gibi, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı da tehdit etmeyeceği iddiasında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Hua Chunying bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, Sung Kim’in iddiasını ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov’un konuyla ilgili ifadelerini not ettiklerini kaydetti.

“Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) aykırı!”

Sözcü, AUKUS’un nükleer silahların yayılmasına yol açacağını ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) aykırı olduğunu ifade etti. Söz konusu anlaşmanın uluslararası nükleer silahsızlanma çalışmaları ile bölgesel barış ve istikrara mühim bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Sözcü, Rusya’nın bu konuda ABD nezdinde ciddi girişimlerde bulunduğunu belirtti. Sözcü Hua, “Rusya’nın Washington’a sorduğu sorular, uluslararası toplumun ortak endişelerini yansıtıyor. Washington’un tarafların endişelerine cevap vermesi gerekir. ABD, Avustralya’ya sağlanacak yüksek zenginleştirilmiş uranyumun NPT’ye uyduğunu nasıl teyit edebilir? Avustralya’nın alacağı zenginleştirilmiş uranyum, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetlenebilecek mi? Bir de nükleer silahlara sahip olmayan Avustralya AUKUS aracılığıyla yüksek zenginleştirilmiş uranyuma sahip olabiliyorsa ABD, İngiltere ve Avustralya’nın Kuzey Kore ve İran gibi diğer ülkelere karışmaya hakkı var mı?” sorularını yöneltti.