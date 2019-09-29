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Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yenilgisine isyan etti: Bu yaştan sonra futbola başlatmayın bizi!

Pascal Nouma, Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki performansına ve maçın skoruna twitter adresinden isyan etti.

29 Eylül 2019 Pazar 21:14
Pascal Nouma, Beşiktaş'ın yenilgisine isyan etti: Bu yaştan sonra futbola başlatmayın bizi!

Beşiktaş'ın unutulmayan futbolcularından Pascal Nouma, Trabzonspor ile oynanan maçın 2-0'a gelmesi sonrası kendisine ait sosyal medya hesabından isyan etti.

Pascal Nouma, twitter adresinden, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." yazdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce 'retweet' ve 'beğeni' yaptı.

İşte Nouma'nın paylaşımı:

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 21:14
  1. Pascal Nouma
  2. Trabzonspor
  3. Beşiktaş

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