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Pasaport sınırlama son dakika pasaport şerhi kaldırılanlar

57 bin 191 kişinin pasaportundaki sınırlama kaldırıldı. İçişleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

01 Mart 2019 Cuma 11:07
Pasaport sınırlama son dakika pasaport şerhi kaldırılanlar

57 bin 191 kişinin pasaportundaki sınırlama kaldırıldı. İçişleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama - E-Devlet için tıklayınız

İkinci nesil e-pasaport nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Genel Müdürlükçe üretilecek; içerisinde yonga (çip) barındıran, makinada okunabilir, yüksek güvenlikli ve dayanıklı olan elektronik pasaporttur.

Kaç tip Pasaport vardır?

Umuma mahsus pasaport (bordo renkte), 

Hususi pasaport (yeşil renkte), 

Hizmet pasaportu (gri renkte), 

Diplomatik pasaport (siyah renkte),

Geçici pasaport (kırmızı renkte),

Yabancılara mahsus pasaport,  olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.​

 

Pasaportlarda toplam kaç sayfa bulunmaktadır?

Umuma mahsus pasaportlar 35'i vize sayfası olmak üzere toplam 38;

Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar 27'si vize sayfası olmak üzere; toplam 30 sayfadan oluşmaktadır.​

İkinci nesil pasaportlar hangi tarihten itibaren verilmeye başlanmıştır?

02.04.2018 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 

Pasaport Harçları ve Defter Bedelini Nasıl Öğrenebilirim?

https://randevu.nvi.gov.tr/pages/applicationprices web adresinde "Pasaport Harç ve Defter Bedeli" başlığından öğrenebilirsiniz.​

Pasaportun kaybedilmesi halinde yatırılacak bir bedel var mı? Bu bedel nereye yatırılır?

Sadece pasaport cüzdan bedelinin vergi daireleri/malmüdürlükleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yatırılması gerekmektedir. Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

 

Pasaport harçlarını nereye yatırmam gerekir?

​Maliye Bakanlığının veznesi, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine.

Pasaport başvurusundan vazgeçtiğimde yatırmış olduğum harç ve defter bedelini nasıl iade alabilirim?

​Başvuru merkezi tarafından ödediğiniz harç ve/veya defter bedelinin kullanılmadığına dair verilecek resmi yazıyla vergi daireleri/malmüdürlüklerine müracaat etmeniz halinde ödediğiniz tutarı iade alabilirsiniz.

Ödediğim harç ve defter bedelini nasıl geri alabilirim?

​Başvuru merkezi tarafından ödediğiniz harç ve/veya defter bedelinin kullanılmadığına dair verilecek resmi yazıyla vergi daireleri/malmüdürlüklerine müracaat etmeniz halinde ödediğiniz tutarı iade alabilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:07
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