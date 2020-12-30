Pasaport harcı ne kadar oldu? | 2021 yılıyla birlikte pasaport harçlarına zam geldi. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. 2021 pasaport harç bedeli

Pasaport harcı ne kadar 2021 | 2021 pasaport harçları ne kadar oldu?

Milyonlarca kişi pasaport harçlarının güncel rakamlarını merak ediyor. Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.

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