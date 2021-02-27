Paşabahçe’den virüse karşı V-Block teknolojisi

Pandemi döneminde evde, otelde, restoranda, hayata karıştığınız her yerde cam ev eşyası ürünleri aracılığıyla bulaş kaygılarına son verecek olan V- Block Teknolojisi’ne sahip cam ev eşyası ürünlerinin küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye de önemli ölçüde katkı sağlaması hedefleniyor. Paşabahçe’nin V-Block Teknolojisi’ne sahip ultra hijyen sağlayan ürünleri, dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürün grubu olma özelliğine sahip. V-Block Teknolojisi ile üretilen cam ev eşyası ürünleri Türkiye’de perakende satış noktaları, otel, restoran ve kafelerde yerlerini alacak. Paşabahçe’nin Iconic, Allegra, Aiada, Casablanca ve Timeless gibi çok sevilen ürün serilerine uygulanan V- Block Teknolojisi sayesinde mutfaklarda endişe azalacak. Şubat ayında Türkiye’de müşterilerle buluşacak olan V- Block ürünlerinin yurtdışı satışlarına da başlanıyor.

7/24 hijyen sağlıyor

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen VBlock Teknolojisi, özel formülü ve uygulama tekniği sayesinde, 7/24 hijyen sağlıyor. Üretim esnasında uygulanan bu özel formül kullanım ömrü boyunca sürekli aktif kalarak ev kullanımının yanı sıra oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, yemekhaneler gibi bulaş riski fazla olan ortamlar için de ideal olmasıyla dikkat çekiyor.