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Kadın - Aile Paşa çorbası tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Paşa çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Bu tarifle paşa çorbasını daha çok seveceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 15:27:00 - 2021-12-25 15:33:16
Paşa çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Osmanlı'dan bu yana Türk mutfağının en sevilen, en çok yenen çorbaları arasındadır. İşte kolay tarif

Paşa Çorbası tarifi 

Malzemeler

  • 2 parça tavuk budu
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 kaşık un
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım çay bardağı tel şehriye
  • 1 çorba kaşığı tuzot
  • 5 su bardağı tavuk suyu

Üzeri için;

  • Tereyağı ve kırmızı toz biber

Paşa nasıl yapılır?

Tavuklar haşlanıp didilir. Yoğurt ve un bir kapta çırpılır ve tencereye aldığımız tavuk suyuna katılıp kaynayana dek karıştırılarak pişirilir. Sırasıyla nohut tel şehriye ve tavuk parçacıkları eklenir. Şehriyeler piştiğinde tuzot ve tuz eklenip bir taşım kaynatılır. Ayrı bir tavada kızdırılan yağ ve biber üzerine dökülerek servis edilir. Afiyet olsun.

 

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