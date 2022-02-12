Pas lekesi nasıl çıkar? Fayansa, kıyafete bulaşan pas lekesi temizleme yöntemleri

Demir metaline demir atomu, hava ve suda oksijen atomu bulunmaktadır. Demir ve oksijen atomunun kimyasal yanma (yavaş yanma, gözle gözlemlenemez) tepkimesine girmesi sonucunda demir oksit bileşeni oluşur ısı açığa çıkar. Bu tepkime ile zamanla oksitlenme yani paslanma oluşur.

Zorlu pas lekesi

Pas olarak nitelendiren yapı, demirin ve demir alaşımlarının rutubetli, nemli ya da asitli ortamlarda bulunması sonucunda kimyasal reaksiyon ile meydana gelmektedir. Özellikle pas lekeleri oluşması en istenilmeyen durum olmakla birlikte pas lekesi nasıl çıkar konusu oldukça fazla merak edilmektedir. Pas lekesini çıkarmada birçok etkili yöntem mevcut olmaktadır.

Pas lekesi kıyafetten nasıl çıkar?

Pas lekesi olan bölgeye, limonu sıkarak elde edebileceğiniz veya marketlerde şişeyle satılan limon suyundan biraz dökün, limon suyunu kumaşın tamamen emmesini bekleyin. Sonra giysiyi veya tekstil ürününü güneşte kurumaya bırakın. Güneş ve limon suyu lekeyi hafifletir. Son olarak giysiyi veya kumaşı soğuk suyla yıkayın.

Pas lekesi nasıl çıkar?

Çıkarılması en zor lekeler arasında yer alan pas lekesini doğal çözümler ile çıkarma imkanı mevcut olmaktadır. Pas lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap olarak en etkili çözüm limon olmaktadır. Limon, pas lekesini çıkarmak istenilen yere sıkılır ve bir tel yardımı leke çıkarılmaktadır.

Pas lekesi çıkarmada etkili yöntemler nelerdir?

Beyaz Sirke: Beyaz sirke birçok konuda etkili bir ürün olmaktadır. Pas lekesinin çıkarılması için de beyaz sirke çözüm olan ürünler arasında yer almaktadır.

Tuz: Pas lekesini çıkarmak için çözüm olan ürünler arasında tuz olmaktadır. Tuz ile limon sıkılarak leke çıkarılması mümkün olmaktadır. Bir diğer yöntem ise karbonat olmaktadır. Karbonat sıcak su yardımı ile ovulduğunda oldukça etkili bir çözüm olmaktadır.

Fayanslarda meydana gelen pas lekelerini gidermek için diş macunu çözümler arasında yer almaktadır. Diş fırçası yardımı ile lekenin giderilmesi istenen alan fırçalanır ve sıcak su ile durulamak oldukça faydalı olmaktadır.

Metalde oluşan pasın giderilmesi için patates ve bulaşık deterjanı oldukça etkili bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Pas çözücü kimyasal ürünlerin kullanımı sayesinde pas lekesini çıkarmak oldukça faydalı olmaktadır.

Sitrik asit diğer bir adı ile limon tuzu pas lekesini çıkarmada kesin sonuçlar veren çözümler arasında yer almaktadır. Limon tuzu iyi bir asit ürünü olması nedeni ile en inatçı lekeleri çıkarma da bile oldukça etkili bir yöntem olmaktadır. Bu yöntemler sonrasında sıcak su ile alanı durulama sayesinde tüm pas lekeleri ortadan kalkmaktadır.

Fayanstan pas lekesi nasıl çıkar?

Limon içinde bulundurduğu asit ile beraber paslı bölgeyi yumuşatmakta ve kolayca çıkmasına olanak vermektedir. Eğer daha derin bir pas lekesi var ise o zaman limon suyu yerine diş macunu kullanılabilir. Sert kıllı bir fırça ile beraber diş macununu fayansın üzerindeki pas kısımda kullanmak yeterlidir.

Pas lekesi klozetten (tuvalet) nasıl çıkar?

Lastik temizlik eldivenleri giyin. Tuvalete giden su kaynağını kapatın. Suyu klozetten boşaltın. Klorobor çözeltisi içeren spreyi tüm klozete sıkın. 2 dakika bekleyin. Lekeyi gevşetmek için kaseyi tuvalet fırçasıyla ovun.