Pas lekesi nasıl çıkar?
Pas lekesi kottan nasıl çıkar? Neredeyse hepimiz hayatımız boyunca birkaç kez giysilerimizde pas lekesine rastlamışızdır. Özellikle yaz aylarında parklar ve piknik alanlarında giysiler bu lekelere daha çok maruz kalır. Birçok kişi evde klasik yöntemlerle pas lekesinden kurtulmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Son dönemde sık sık birçok kişi “Pas lekesi evde çıkar mı?” , “Kumaştan pas lekesi nasıl çıkar?” , “Giysiden pas lekesini çıkarmak mümkün mü?” , “Pas lekesi için kuru temizleme mi tercih edilmeli” , “Evde sirkeyle pas lekesi çıkar mı?” , “Halıdan pas lekesi nasıl çıkar?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Pas lekeleri en zorlu lekelerdir. Kot pantolonlar, kumaş etekler, bluzlar hatta gömleklerden pas lekesini çıkarmanın mümkün olmadığı söylenir. Ancak lekeye hızlı müdahale etmek sonucun umduğunuz kadar kötü olmamasını sağlıyor. Pas lekesi olduğunu düşündüğünüz giysileri hemencecik temizlerseniz; lekeden kurtulma şansınız artacaktır. İşte, pas lekesinden kurtulmanın adımları.
Pas lekesi nasıl çıkar?
Pas lekesinden kurtulmak istiyorsanız öncelikle lekenin hemen altına bin havlu yerleştirilir.
Birkaç damla beyaz sirke ile lekeli bölge ıslatılır.
Ardından yarım limonla lekeli bölgeyi nazikçe ovalayın.
Lekeyi temiz bir havlu ile silin.
Sonrasında lekeli kıyafeti doğrudan güneş alabileceği bir noktaya asın.
Giysi tamamen kurumaya başladığında leke solacaktır.
Lekeli bölge iyice kuruduktan sonra kıyafeti her zamanki gibi çamaşır makinenizde gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.
Kuruyan ve evde ne yaparsanız yapın çıkmayan pas lekesinden kurtulmak için giysiyi kuru temizlemeye de götürebilirsiniz. Kuru temizlemeciler özel ilaçlarla bu lekelerin pek çoğunu yok edebiliyor.