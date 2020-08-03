Pas lekesi kottan nasıl çıkar? Neredeyse hepimiz hayatımız boyunca birkaç kez giysilerimizde pas lekesine rastlamışızdır. Özellikle yaz aylarında parklar ve piknik alanlarında giysiler bu lekelere daha çok maruz kalır. Birçok kişi evde klasik yöntemlerle pas lekesinden kurtulmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Son dönemde sık sık birçok kişi “Pas lekesi evde çıkar mı?” , “Kumaştan pas lekesi nasıl çıkar?” , “Giysiden pas lekesini çıkarmak mümkün mü?” , “Pas lekesi için kuru temizleme mi tercih edilmeli” , “Evde sirkeyle pas lekesi çıkar mı?” , “Halıdan pas lekesi nasıl çıkar?” sorularının cevaplarını araştırıyor.