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Partizan'dan Beşiktaş'a gözdağı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, Macba Sabac takımını 3-1 mağlup etmeyi başardı.

26 Ağustos 2018 Pazar 22:39
Partizan'dan Beşiktaş'a gözdağı!

Siyah beyazlıalrın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, Sırbistan Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Macva Sabac'ı 3-1 yendi.

Sırbistan Ligi'nin 6. haftasında bir maç eksiği bulunan Partizan ile Macva Sabac karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım Macva Sabac, 36. dakikada Nenad Gavric'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede etkili futbol ortaya koyan Partizan, 68. dakikada Nemanja Nikolic, 81. dakikada Danilo Pantic ve 86. dakikada Ricardo Gomes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Partizan 10 puana yükselirken, Macva Sabac 7 puanda kaldı.

Beşiktaş, ilk maçı 1-1 berabere biten UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Partizan'ı 30 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da ağırlayacak.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 22:39
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Partizan
  4. UEFA Avrupa Ligi

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