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Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Peki, Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?

22 Eylül 2019 Pazar 22:16
Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Peki, Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan evinde Kızılyıldızı konuk etti. İşte, Partizan Kızılyıldız maçının detayları.

MAÇ SONUCU: 2-0

Partizan, Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti. Sırbistan futbol tarihinin iki köklü kulübünün 161. kez karşı karşıya geldiği derbinin kazananı ev sahibi Partizan oldu.

Gol düğümü 83’te açıldı

Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 83. dakikada Seydouba Soumah ve 90+3. dakikada Zoran Tosic'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ikişer maç eksiği bulunan takımlardan Kızılyıldız 18 puanla dördüncü, Partizan ise 17 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Bu arada, her derbide olduğu gibi bu yıl da iki takımın taraftarları tribünlerde meşaleler yaktı. İki takım taraftarları polisin müdahalesiyle karşılaşırken, Sırbistan derbisi olaysız sona erdi.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 22:16
  1. Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?
  2. Partizan
  3. Kızılyıldız
  4. Sırbistan Süper Lig

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