Partiyi babasının çiftliğine çevirmişlerdi! CHP eleştirdikleri Ak Partiyi şimdi taklit ediyor! CHP’de 3. Dönem milletvekilliği gündemde

CHP'de tüzük kurultayı hazırlığı var...

4 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM) tüzük kurultayının 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırmıştı.

Hazırlıklar sürerken tüzüğe eklenecek öneriler, parti içindeki tartışmalar kamuoyuna yansıyor.

CHP’nin 20. Olağanüstü Kurultayı, olacak olan 6-7-8 Eylül tarihlerindeki toplantı partide dengeleri değiştirebilir.



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PARTİYE TÜZÜK ÖNERİSİ YAĞIYOR

Bu kapsamda partiye tüzüğe eklenmesi için öneri yağıyor.

10 binin üzerinde öneri ulaştırılırken bunların içinde en dikkat çeken konu dönem sınırlaması.

Adeta partiyi aile şirketine dönüştüren, ömür boyu CHP'de görevli olan isimlerden bıkan CHP'liler ısrarla dönem sınırı kuralı istiyor.

"DÖNEM SINIRI KURALI GETİRİLSİN"

Milletvekilliği ve belediye başkanlığında iki ya da üç dönem kuralı getirilmesi istenirken, genel başkanlık için de dönem sınırlaması talep edenler var.

Genel Merkez yöneticiliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı için üç dönem sınırı getirilebileceği, bir sonraki dönem için performans ölçütleri tanımlanabileceği de tartışmalar arasında.

Genel başkanın üyeler tarafından seçilmesi önerisi de tartışılan konular arasında.

Partilileri, partiyi babasının çiftliğine çevirerek yıllardır oturduğu koltukları bırakmayıp bıktıran CHP'liler ise partideki görevlerine devam ediyor.

İşte o isimler:

Erdoğan Toprak; 7. dönemi

Faik Öztrak; 6. dönemi

Özgür Özel; 5. dönemi

Engin Altay; 7. Dönemi

Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi

İlhan Kesici; 5. Dönemi

Bülent Tezcan; 5. Dönemi

Orhan Sarıbal; 4. Dönemi

Veli Ağbaba; 5. Dönemi

Seyit Torun; 4. Dönemi

Mahmut Tanal; 5. Dönemi

Yaşar Tüzün; 6. Dönemi

Tekin Bingöl; 5. Dönemi

Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi

Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi