Partililerden Meral Akşener'i zora sokacak istek!

Sezai Erhan Yeniakit

İYİ Parti'nin, Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği ve yeni Genel İdare Kurulunun (GİK) belirleneceği 3 Ağustos'taki kurultayı için yaklaşık 2 bin kişiye davetiye gönderildi. 3 Ağustos Cumartesi günü AnkaraNazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde yapılacak kurultayın hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Kurultay, saat 11.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Daha sonra Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener bir konuşma yapacak, Parti Tüzüğü ve Parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak. Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, Genel Başkan seçiminin yanı sıra 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Blok liste ile gidilmesi planlanıyor

Akşener'in tek aday gösterileceği kurultayda İYİ Parti'nin yönetim kadroları şekillenecek. Bin 124 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından GİK seçilecek. Kurultaya, blok liste ile gidilmesi planlanıyor. Akşener'in GİK ve MDK'de bazı değişiklikler yaparak yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Demokratik kurultay için çarşaf liste şarttır

İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurulu öncesi delegeler çarşaf liste oylaması yapılması için imza topladı. Çarşaf liste isteyen delegeler adına konuşan İYİ Parti Seferihisar Kurucu İlçe Başkanı ve üst kurul delegesi Kürşad Cebeci, “Tam anlamı ile demokratik bir kurultaydan söz edebilmemiz için üst kurul delegelerimiz çarşaf liste oylaması istiyor” dedi.

Cebeci, “Kafalarda hiçbir soru işareti bırakmadan gerçekten hak edenin ve delegenin iradesinin tam anlamıyla sandığa yansıyacağı bir yöntem olacaktır” şeklinde konuştu.

GİK üyeleri tabandan uzaklaşmıştır

İYİ Parti Arnavutköy Kurucu İlçe Başkanı ve üst kurul delegesi Mustafa Vural, “İYİ Parti’nin 3-4 Ağustos tarihlerinde yapacağı seçimli kongresinde GİK listesi çarşaf liste olmalıdır. Bu benim şahsi fikrim değil, tabanın ve teşkilatın isteğidir. Bu isteğin hasıl olmasının sebeplerini maddeler halinde sıralayacağım: Divan Kurulunda ve GİK’te görev alan bazı üyeler, sadece kendi konumlarını korumak adına orada oturmaktadırlar. Divan Kurulu ve GİK’te görev alanların bazıları teşkilat ve tabandan uzaklaşmıştır. Divan Kurulu ve GİK’te görev alanlardan bazıları kendi şahsi çıkarları ve başarıları İçin hukuksuz ve bilinçsiz şekilde hareket ederek partiyi zor durum da bırakmışlardır. Genel Başkanımız, parti kurulurken farklı kliklerin bir araya getirilmesini istemiş ve bu yönde herkese kucak açıp görev vermiştir. Ama görev alanlardan bazıları eski alışkanlıklarını unutmamış, Meral Akşener’i ekarte etmeye çalışmış ve ondan sonrasını hesaplamaya başlamışlardır” dedi.

Çarşaf listeyle seçime gidilmelidir

Vural, “Ülke genelinde birçok teşkilatta ne yazık ki Meral Akşener’e gönül vermiş ve onunla beraber hareket eden kişiler uzaklaştırılmaya çalışılmıştır ve kısmen başarılı olmuşlardır. Bunları yaptıktan sonra da sanki Genel Başkanın isteği gibi yansıtılmış ve Genel Başkan ile olan bağımız kopartılmak istenmiştir. Çarşaf liste ile gidilmesi durumunda bu hantal yapıyı isteyenlerden kurtulmuş olunacak ve teşkilatlara yeniden bir heyecan getirilmiş olacaktır. Kongreye çarşaf liste ile gidilmesi durumunda, Genel Başkanımızın sırtından geçinerek görev alanlar ve sonrasında ona kambur olanlardan kurtulmuş olunacaktır. Çarşaf liste ile gidilmesi durumunda, partimiz kuruluş amacına dönmüş olacak ve demokrasinin tam işletildiğinin göstergesi olacak” ifadelerinde bulundu.

Delegeler tek gün konaklayacak

Alınan bilgilere göre, İYİ Parti Genel Merkezi, kurultay için GİK ve MDK üyelerine gönderdiği, “Değerli GİK, MDK, KK, YİK üyelerimiz kurultay dolayısıyla üst kurul delegelerimizin konaklamaları için Genel Merkezimizce 2 Ağustos Cuma günü(1 gecelik) rezervasyon yapılacaktır” mesaja göre kurultayın blok liste olacağına karar verildiği, çarşaf liste yönteminde iki gün konaklamanın olması gerektiği yorumlarına neden oldu.