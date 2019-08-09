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Partililerden Davutoğlu’na:“Vefasız çıktın Ahmet Hoca”

Yeni parti kurma çalışmaları içerisinde bulunduğu öne sürülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da düzenlenen mevlid programında her zamanki gibi AK Parti’ye eleştirisini sürdürdü.

09 Ağustos 2019 Cuma 20:25
Partililerden Davutoğlu’na:“Vefasız çıktın Ahmet Hoca”

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT -  Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti’den ayrılan ve ayrılacak olan isimleri kastederek 'bedelini ödeyecekler' sözlerine memleketi Konya’dan yanıt verdi.

Davutoğlu, "Allah bu boynu kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların da, tehdit edenlerin de, bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin de önünde eğdirmesin" dedi.

“Vefasız çıktın Ahmet Hoca”

Davutoğlu’nun bu sözlerine ise partililer sosyal medyada, “Neden partinizin yanında yer almadınız, almıyorsunuz? Ülkemizin bu kadar çok düşmanı varken, yeni partiler ve oluşumlar peşinde olmanızla vefasızlığı ve kadir bilmezliğin en somut örneğini teşkil ediyorsunuz. Sizler kime hizmet ettiğinizi açıklayın” dediler.

Kimler katıldı?

Programa eski AK Parti milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski AK Parti Milletvekillerinden Abdullah Başçı ile Feramüz Üstün de katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:25
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. AK Parti

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  • vatandaş hemde konyalıvatandaş hemde konyalı47 dk önce
    hocaydın öğrencilerinden başka kimse tanımazdıdanışman oldundışşş işleri bakanı oldun ' suruyenin başımıza açtığı iş ortada ' öngöremedin ????başbakan oldunkim yaptı ?ekmeksizlik yapma osmanlının son zamanı talat paşalığamı soyundunuzsizden kurtarıcıda olmaz başkandaserbest dolaşım nerede ? 6,milyar euro nerede nasıl bir anlaşma yaptında biz kapıları kapattık 1,tane suriyeli avrupaya gönderemiyoruzne ayak ahmet bey açıkla açıkla açıkla

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