0553 313 94 23

Partilerden AK Parti’ye Kurban Bayramı ziyareti

Kurban Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma programı düzenlendi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:22
Partilerden AK Parti’ye Kurban Bayramı ziyareti

Kurban Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma programı düzenlendi. Bu kapsamda CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri AK Parti’ye bayram ziyaretinde bulundu.


AK Parti Genel Merkezi’nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ’dan oluşan heyet karşıladı.



CHP’den AK Parti’ye ziyaret


AK Parti’ye ilk olarak CHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zehra Eriç geldi.


Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tüm Türkiye’nin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum. Bundan sonraki bayramlarda da hep birlikte oluruz diye niyaz ediyorum” dedi.


Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Kurban Bayramı’nın yakınlaşmak ve paylaşmak açısından önemli olduğunu belirterek, “Hac görevini yerine getiren Müslüman kardeşlerimize de hayırlı olsun. Vatanımız uğruna canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Kurban Bayramı’nda memleketlerine giden vatandaşlarımız var. İçişleri Bakanlığımız, ‘Kemerini tak sesi çıksın’ diye bir kampanya yaptı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza yollarda güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Hız limitlerine uyarak, emniyet kemerlerini takarak ve canlar yanmasın diye azami gayreti göstererek bu bayramda da üzülmeyiz diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.



MHP’den AK Parti’ye ziyaret


CHP’nin ardından MHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak AK Parti’ye ziyarette bulundu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selam ve saygılarını ileten MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, şunları kaydetti:


“Bayramlar hep güzelliklere vesiledir, birliktelik, beraberlik ve dayanışmaya vesiledir. Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılarla birlikte çevremize baktığımızda İslam aleminin birçok noktasında insanlar bu kadar acı, zulüm çekerken tabi ki bunların içinde soydaşlarımızda var, bu bayramı onların yaşadığı sıkıntıları da düşünerek belki biraz buruk ama huzur içerisinde yaşıyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma ile birlikte daha istikrarlı, daha kararlı, daha güçlü olarak ve bu güçlü birlikteliği sağlayan bir sistemle yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz.”


Sarıeroğlu ise “Bayram, hem mazlum, mağdur coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimiz, hem de evladını vatanımız uğruna vermiş ailelerimiz tarafından hüzünlü geçiyor. Onların yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye güçlü hedefleri olan bir ülke. Son bir sene içerisinde ekonomik olarak karşı karşıya kaldığımız saldırılarla güçlü şekilde bir mücadele ortaya koyduk ve bir dengelenme sürecini yaşadık. Kalkınma planımızı çıkardık. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde 2 tane de seçim geçirmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde bu birliktelikle birlikte daha çok vatandaşımızı kucaklayarak Türkiye’nin daha da ileriye gitmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kalkınma planlarımızda hedeflerimizi güncelledik. 2 tane büyük paketimiz açıklandı. Arkasından finans paketleriyle piyasalarımızda çok ciddi bir canlanma söz konusu. Güçlü şekilde büyük hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” dedi.


Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hemşehrisi olduğunu hatırlatarak, “Adana’nın Pozantı ilçesinde kadın çiftçilerin yetiştirmiş oldukları doğal, organik çileklerden Sayın Bahçeli’ye de bir kutu hazırlattık. Sizin vasıtalarınızla Bahçeli’ye de memleketimizin çileğini göndereceğiz” ifadelerini kullandı.



İYİ Parti’den AK Parti’ye bayram ziyareti


İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki bir heyet AK Parti’yi ziyaret etti. İYİ Parti mensuplarının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Sarıeroğlu, İzmir’in Karabağlar ilçesinde otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarpan İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarıeroğlu,"Üzücü bir trafik kazası yaşanmış. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, vekilimize de sabırlık diliyoruz" dedi.


Ayrıca, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, HÜDA PAR, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de AK Parti’ye Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu.


Sarıeroğlu, AK Parti’ye bayram ziyaretinde bulunan tüm parti temsilcilerine Adana’nın Pozantı ilçesinde kadın çiftçilerin üretmiş oldukları çilekleri ikram etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra Körfezi’nin güvenliği Körfez ülkelerine ait"
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra..
    2. Vali Su, güvenlik güçleri ile..
    3. İstanbul’da boş kalan yollar havadan..
    4. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    5. TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da..
    6. Hayvan pazarlarında kurban satışı..
    7. Siyasi partilerden bayramlaşma..
    8. Haliliye Belediyesi’nden kurban kesim..
    9. Havuz keyfinin kâbusa dönmesin
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa..
    12. AK Parti Çorum Teşkilatlarında..
    13. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Büyükşehir’in mobil mezbahalarına tam..
    15. Burhaniye’de bayramlaşma töreni yapıldı
    16. MHP’ye bayram ziyaretleri
    17. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt..
    18. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem karateyi..
    19. Edremit’te bayramlaşma yapıldı
    20. Başkan yardımcılarından aşevine bağış
    21. "Vodafone Red Kontrol" işletmelere..
    22. Kars’ta bayram uygulaması
    23. Türk Hava Kurumu toplanan kurban..
    24. Muş Belediyesi’nde personel..
    25. ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı..
    26. Göz çevresi gençliği için; ışık dolgusu
    27. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    28. Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda..
    29. Bolu’da trafik kazası: 1’i bebek 6..
    30. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı