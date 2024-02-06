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Siyaset

Partide yok yok! İYİ Parti’de ‘pazarlık’ depremi

Yeniakit Publisher
2024-02-06 16:24:00 -
Partide yok yok! İYİ Parti’de ‘pazarlık’ depremi

Denizli’de İYİ Parti Güney İlçe Başkanı Alaaddin Ağırbaş, bir meclis üyesinin başka bir partiyle pazarlık yaptığının tespit edilmesi üzerine görevden alındı.

Denizli’de İYİ Parti Güney İlçe Başkanı Alaaddin Ağırbaş, bir meclis üyesinin başka bir partiyle pazarlık yaptığının tespit edilmesi üzerine görevden alındı.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti tarafından aday gösterilerek, Güney Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Serdar Tapalı’nın başka siyasi parti temsilcileri ile İYİ İl Başkanlığı ve teşkilat sorumlularının bilgisi dışında görüşmeler ve pazarlıklar yürüttüğü tespit edildi. Yaşananların ardından İYİ Parti Güney İlçe Başkanı Alaaddin Ağırbaş’ın görevinden alınması ve meclis üyesi Serdar Tapalı’nın partiden tedbirli olarak ihracı hususlarında İYİ İl Başkanlığı tarafından işlem başlatıldı.

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