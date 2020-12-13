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Siyaset "Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" diyen Sera Kadıgil'e, CHP'li isimden çok sert tepki
Siyaset

"Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" diyen Sera Kadıgil'e, CHP'li isimden çok sert tepki

CHP'li Milletvekili Sera Kadıgil'in, "Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" şeklindeki sözlerine, eski CHP'li Mehmet Sevigen'den tepki geldi. Sevigen, "Bu zihniyet, partiyi çürütüyor. Bizler maalesef partiyi bu zihniyetten koruyamadık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:53:00 - 2020-12-13 10:02:06
"Partide tecavüz oldu mu, oldu, tabii ki olacak" diyen Sera Kadıgil'e, CHP'li isimden çok sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" sözleri hem partide hem kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı siyasiler, Kadıgil'in skandal açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis konuyla ilgili, "CHP'nin ilçe teşkilatlarında taciz vakaları yaşanmıştır. Bütün siyasi partilerin disiplin kurulları var. Böyle bir olay duyuldu ise derhal disipline gidilmelidir. Kurul tarafından da görevden alınmalar yapılmalıdır. Bu şahıslara sahip çıkılmamalıydı. CHP'nin tacize karşı aldığı tavır, bütün bayanları üzmüştür. Tacize, tecavüze ve şiddete karışanların mutlaka cezalandırılması gerekir. Bu çok sakıncalı ve yanlış bir tutum. Talihsizliktir. Esefle kınıyorum. Bizlerin sosyal dokusu çok değişti. Her şeyin müsebbibi iktidarmış gibi bir yaklaşım anlaşılamaz. Bunları halkımızın vicdanına sunuyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sevigen'den tepki

CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ise "CHP'yi bilmeyen insanlar, kendi dünyasını partinin görüşü gibi görüyor. Atatürk'ün CHP'si ile şimdiki CHP arasında uçurum var. 'CHP'de taciz olabilir' ne demek? Böyle bir laf olabilir mi? Bu sorumsuzluk nereden geliyor? Bu zihniyet, partiyi çürütüyor. Bizler maalesef partiyi bu zihniyetten koruyamadık. Tacizi sağcılar yazınca kabul etmiyorlar, solcular yazınca da ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Barış Yarkadaş'ın programını neden iptal ettiniz? O kadar insanı neden ekmeksiz bıraktınız?" dedi.

Kaynak: Sabah

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