Partide değişmeyen bir şey daha! Yine CHP yine gazeteciye tehdit

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gökçe, son zamanlarda yaptığı haberler dolayısıyla CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından önce aranarak sonrasında da WhatsApp üzerinden tehdit edildiği iddiasında bulundu.

CHP'li vekilin kendisini telefonla arayarak, "Seni en kısa zamanda öpeceğim, seni seviyorum abicim" dediğini söyleyen Gökçe, ardından da WhatsApp üzerinden tehdit imalı mesajlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli Belediye Başkanı Adayı ve siyasi kulislerle ilgili haberler yaptığını anlatan Eray Gökçe, "Bu, mesleğini layıkıyla yapan herkes için gurur verici bir durumdur. Ancak gazeteciler olarak eleştirilerimiz veya yorumlarımız nedeniyle bizim de eleştirilebilir olmamıza rağmen, siyasi bir partinin milletvekili tarafından tehdit edilmem, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının sağlanmasına en büyük engel olduğuna işarettir.

Maalesef son günlerde yaptığım bu haberler dolayısıyla kendisini eleştirdiğim CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu eleştirilere cevap vermek yerine tehdit yolunu tutmuştur" dedi.

Kaynak: İHA

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