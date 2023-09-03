Parti terör yuvasına dönüyor! CHP'ye DHKP-C bombacısı aday

CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı patlak verdi. CHP'de İmamoğlu'nun başını çektiği değişimci grubun Fatih İlçe Başkan adayı Yavuz Nazlıgül'ün DHKP-C bombacısı olduğu anlaşıldı.

Yavuz Nazlıgül'ün, DHKP-C'nin kanlı terör saldırılarında bizzat yer aldığı, hazırladığı bombalı düzeneklerle onlarca vatandaşın yaralanmasına sebep olduğu ve bu sebeple yıllarca cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

DHKP-C bombacısı olduğu anlaşılan Yavuz Nazlıgül Fatih İlçe Başkan adayılığını ilan etti.

2000 yılında Nazlıgül hakkında yayınlanan bir haber şu şekilde:

DHKP/C örgütü üyesi oldukları ve Şişli’de Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü’ne zaman ayarlı bomba koydukları öne sürülen 3 kişi hakkında, 4.5 ila 22.5 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.İstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı Ayhan Gödekmerdan tarafından hazırlanan iddianamede, yasadışı DHKP/C örgütü üyesi olmak suçundan Bayrampaşa Cezaevi’nde tutuklu bulunan Serdar Karagül’ün talimatıyla, aynı örgüt üyesi Yavuz Nazlıgül’ün bomba imal ettiği belirtildi.

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İddianamede, Yavuz Nazlıgül’ün, yine Serdar Karagül’den aldığı talimat doğrultusunda, zaman ayarlı bombayı Şişli’deki Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü binasına koyduğu, Bülent Sevimli adlı kişinin de olaydan sonra Nazlıgül’ün saklanmasına yardım ettiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklardan Yavuz Nazlıgül’ün, “Yasadışı örgüt üyesi olmak” ve “Patlayıcı madde atmak”, Serdar Karagül’ün de “Yasadışı örgüt üyesi olmak” ve “Patlayıcı madde atmak suçuna azmettirmek” suçlarından, TCK’nın 168/2. ve 264/8. maddeleri gereği, 7.5 ila 22.5 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede, Bülent Sevimli hakkında ise “Yasadışı örgüt üyelerine yardım ve yataklık etmek” suçundan, TCK’nın 169. maddesi gereği, 4.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Şişli’deki Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü binasına 10 Eylül 1999 tarihinde konulan zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana gelmişti.