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'Parti kurmuyorum' diyen Muharrem İnce ne yapmaya çalışıyor? Çarpıcı iddia

Yeni parti kuracağı konuşulurken "Parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum" ifadelerini kullanan Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:40:00 -
'Parti kurmuyorum' diyen Muharrem İnce ne yapmaya çalışıyor? Çarpıcı iddia

Gazeteci Emin Pazarcı, yeni parti kuracağı konuşulurken "Parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum" ifadelerinde bulunan Muharrem İnce ile ilgili paylaşımda bulundu.

Pazarcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İnce'nin ne yapmaya çalıştığı konusunu değerlendirdi.

Pazarcı, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce hem % 51 oyu hedefliyor, hem parti kurmuyor. Ne yapmak istiyor?' soruları geliyor. Mantıksız gibi, ama tek cevabı var: Şu anda pazarlık masasına oturmak istiyor. Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nın 2023 Cumhurbaşkanı adaylığı garantisini almaya çalışıyor."

İşte Pazarcı'nın o paylaşımı:

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