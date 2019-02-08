Parti kuracağı iddia ediliyordu! Abdullah Gül, 'sosyal medya' sessizliğini bozdu Parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini korurken 2019 yılındaki ilk tweetini attı.

yeniakit.com.tr Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerle parti kurucağı iddiaları kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Gül, Twitter'dan ilk paylaşımını yaptı 2019 yılının ilk ayında hiç tweet atmayan Gül, yılın ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya platformu Twitter'da 8.5 milyon takipçisi olan Abdullah Gül'ün 2019 yılı içerisinde ilk paylaşımı şu şekilde:

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