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Siyaset Parti kapatma nasıl olur? Parti kapatma kararı ne zaman açıklanır?
Siyaset

Parti kapatma nasıl olur? Parti kapatma kararı ne zaman açıklanır?

Uzun zamandır Türkiye’nin gündemine girmeyen “parti kapatma” meselesi, HDP'ye kapatılması istemi ile dava açılması ile ülke gündeminde yer aldı. HDP'nin kapatılması kararının nasıl alınacağı merak kazandı. Peki, Parti kapatma nasıl olur? Parti kapatma kararı ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:42:00 - 2021-03-17 20:44:33
Parti kapatma nasıl olur? Parti kapatma kararı ne zaman açıklanır?

Parti kapatma nasıl olur?Siyasi partilerin kapatılması Türkiye'nin belli aralıklarla gündemine düşen konulardan. HDP'ye kapatılma istemi ile dava açılması kararının ardından vatandaşlar partilerin kapatılma sürecinin nasıl işlediğini merak etmeye başladı. Peki, Parti kapatma nasıl olur? Parti kapatma kararı ne zaman açıklanır?

HDP'ye dava açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yazılı açıklamasında, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğunu vurgulayan Şahin, bununla birlikte Anayasa'nın 68/3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesinde, siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin düzenlendiğini hatırlattı.

HDP'li milletvekilleri ile ilgili TBMM'ye gelen 900'e yakın dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bunların ezici bir çoğunluğunu terör suçları oluşturuyor.

Parti kapatma nasıl olur?

Siyasal Partilerin yasaklanması ya da kapatılması, ancak partilerin anayasa ile güvence altına alınan hak
ve özgürlükleri ortadan kaldıracak şekilde, demokratik anayasal düzeni yıkmak için şiddet kullanılmasını savunması ya da şiddeti politik bir araç olarak kullanması durumunda haklılaştırılabilir. Bir partinin anayasanın barışçıl yollarla değişmesini savunması, tek başına, o partinin yasaklanması ya da kapatılması için yeterli gerekçe oluşturmaz. Partilerin yasaklanması ya da kapatılması önlemine çok istisnaî durumlarda başvurulabilir. Hükümetler ya da devletin diğer organları, yetkili yargı organından bir partinin yasaklanmasını ya da kapatılmasını istemeden önce, ülkenin durumunu dikkate alarak, söz konusu partinin özgür ve demokratik siyasal düzen için gerçek bir tehlike oluşturup oluşturmadığını, bu tehlikenin daha hafif önlemlerle engellenip engellenemeyeceğini değerlendirmelidirler.

Anayasa'ya göre siyasi parti kapatmanın şartları

Anayasa’ya göre; siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanıyor. Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının Anayasanın 68.’inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı veriliyor. Anayasanın 68. Maddesinin dördüncü fıkrası ise aynen öyle: “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.”

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