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Siyaset Parti içinde derin çatlak! CHP ve HDP yurt dışında el ele meydanlara iniyor
Siyaset

Parti içinde derin çatlak! CHP ve HDP yurt dışında el ele meydanlara iniyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye 6-8 Ekim olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 HDP'liye verilen destek CHP'yi ikiye böldü. HDP'ye verilen destek parti içinde bazı milletvekilleri tarafından eleştirilirken, söz konusu iki partinin Hollanda'da ortak miting düzenleyeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:17:00 - 2020-10-07 09:38:13
Parti içinde derin çatlak! CHP ve HDP yurt dışında el ele meydanlara iniyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yönelik 6-8 Ekim olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 HDP'liye verilen destek CHP'de ayyuka çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verilen desteği 'hukukun ve mağdurun yanında duruyoruz' diyerek savundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'nin kapalı grup toplantısında bazı milletvekilleri, son gözaltı operasyonları nedeniyle verilen desteğin yanlış olduğunu belirtti. Bazı milletvekilleri ise HDP'nin siyasi çizgisini eleştirdi, terörle arasına mesafe koymadığını belirterek bu nedenle HDP'yle yan yana görünülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verilen desteği 'hukukun ve mağdurun yanında duruyoruz' diyerek savundu.

CHP ve HDP'den Hollanda'da ortak miting

HDP'ye yönelik terör operasyonları sürerken CHP, Hollanda'da HDP ile ortak miting düzenleyecek. Miting afişlerinde, "HDP ve tüm muhaliflere yönelik baskıları protesto ediyoruz" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti. Pazar günü (11 Ekim) başkent Amsterdam DAM Meydanı'nda saat 14.00'da gerçekleşecek olan mitingin duyurusunda, CHP Hollanda Birliği, HDP, TİP ve Sol Parti imzaları yer aldı. Mitingi, CHP Hollanda Birliği sosyal medya hesabından da duyurdu. Duyuruda, Türkiye'deki terör faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların muhalefete yönelik olarak gösterildi.

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Yorumlar

Donusturulmus, ele gecirilmis YENI CHP, ADD ve diger kemalistlere GAYIRLI OLSUN

......samimi Atatirkculere, Kyvayi Millici vatanseverlere GECMIS OLSUN!
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Nihal

HDP li pervin buldan konuşmasında müjdeyi veriyorum iktidarı devireceğiz dedi bu gücü nerden buluyor chp ip saadet deva ve gelecek partisinden mi?Hainler topluluğundan mı buluyor neye dayanarak müjdeyi veriyorum diye kendinden emin
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