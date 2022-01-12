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Gündem Parti grubunda izletilen video Erdoğan'ı kızdırdı: Ne kadar gevşek
Gündem

Parti grubunda izletilen video Erdoğan'ı kızdırdı: Ne kadar gevşek

Parti grubunda muhalefete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını hazırlanan videolarla destekledi. Bu anlardan birinde hazırlanan videodaki ifadelere kızan Erdoğan'ın "Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu işte." demesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 15:02:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yıl için iyi dileklerde bulunan Erdoğan, sözlerinin devamında ekonomik gelişmelerden bahsedip muhalefete ağır sözlerle yüklendi.

"Ne kadar gevşek değil mi?"

Bir ara kürsüdeki konuşmasına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere bazı videolar izletti. Bu içeriklerde muhalefet kanadından tepki çeken açıklamalar yer aldı. Görüntülerin sona ermesinden sonra tekrar AK Parti grubuna dönen Erdoğan, "Ne kadar gevşek değil mi? CHP bu işte. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar, yaptıkları bu. Ve bu CHP maalesef ki dinimize sövüyor. Hala bunlara gönül veren kardeşlerimiz bunu göremiyor. Gerçeği görün." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı.

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