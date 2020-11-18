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Siyaset Parti geçişleriyle baş döndüren Mustafa Sarıgül AK Parti'ye ve Erdoğan'a meydan okudu
Siyaset

Parti geçişleriyle baş döndüren Mustafa Sarıgül AK Parti'ye ve Erdoğan'a meydan okudu

CHP'den ayrılan ve SHP, YTP, DSP ve şimdi de Türkiye Değişim Hareketi (TDH) ile siyaset sahnesinde baş döndüren parti geçişleriyle bilinen Mustafa Sarıgül, halkın oylarıyla uzun yıllardır iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye Twitter'dan meydan okudu. Sarıgül'ün bu çıkışı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:05:00 - 2020-11-18 18:09:33
Parti geçişleriyle baş döndüren Mustafa Sarıgül AK Parti'ye ve Erdoğan'a meydan okudu

Yeniakit.com.tr

CHP'den ayrılan ve partiden partiye çekirge gibi zıplayan Mustafa Sarıgül, 18 yıldır tek başına iktidarda olan AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu.

Mustafa Sarıgül AK Parti'ye meydan okudu

Parti geçişleriyle hızına yetişilemeyen ve bir türlü yolunu bulamayan Mustafa Sarıgül oradan oraya savrulmaya devam ediyor. Rüzgara kendini kaptırıp giden Sarıgül, yoluna emin adımlarla ilerleyen ve halkın oylarıyla 2002 yılından beri iktidarda bulunan AK Parti’ye meydan okudu.

CHP’den SHP’ye oradan DSP’ye oradan YTP’ye tekrar CHP’ye ve oradan tekrar DSP’ye geçen ancak bununla da kalmayıp TDH’yi kuran ardından yine CHP’ye geçen ve daha sonra bir kez daha DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül'ün baş döndüren parti geçişleriyle iktidara hangi kafayla meydan okuduğu ise dalga konusu oldu.

Haklı olarak kafası karışan vatandaşlarımız için Mustafa Sarıgül'ün tarih tarih geçişleri şu şekilde: 

1987: SHP'den vekil oldu 1995: CHP'ye geçti 1999: DSP'den Şişli belediye başkanı seçildi 2002: YTP'ye geçti 2003: CHP'ye döndü 2009: DSP'den Şişli'ye seçildi 2010: DSP'den ayrılıp TDP'yi kurdu 2011: CHP'ye katıldı 2019: Üçüncü kez DSP'ye... ve şimdi Türkiye Değişim Hareketi ile tekrar sahada kendini gösterdi.

Bir partide istikrarını devam ettiremeyen Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını retweet yaptığı, 'Gölge etmeyin yeter. Türkiye Değişim Hareketi uzman kadroları ile yola çıktı gümbür gümbür geliyor.' şeklindeki sözleriyle yaptığı paylaşımla AK Parti'ye meydan okudu. Sarıgül'ün meydan okuması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Sarıgül'ün sicili

CHP'de Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde vurgunlarla adından söz ettiren Mustafa Sarıgül, belediye başkanlığı döneminde 500 milyon dolar değerindeki binaları İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL karşılığında devretmiş ancak karar mahkeme tarafından durdurulmuştu. Öte yandan Sarıgül'ün 2013’te belediyeyi usulsüz olarak 65 milyon TL borçlandırdığı belirlenmiş hakkında iddianame düzenlenmişti.

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