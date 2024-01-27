Parti değiştirdi! Yeniden Refah’ta sürpriz aday
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel merkezde kabul ettiği eski MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozet takarak, Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu.
31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla, partisinin genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.
Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu. MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini bizzat Genel Başkan Erbakan oldu. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.
Açıklanan diğer isimler ise şu şekilde:
"Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim, Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar, Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy, Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer, Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin, Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş
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Adana
- Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay
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Ağrı
- Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba
- Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı M. Hakkı Polat
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Aksaray
- Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meralü
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Ardahan
- Göle Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya
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Aydın
- Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin
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Bolu
- Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu
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Burdur
- Celtikçi İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay
- Çavdır Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldız
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Bursa
- Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kasım Kaya
- Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar
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Çorum
- Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy
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Denizli
- Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım
- Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş
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Diyarbakır
- Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya
- Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım
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Elazığ
- Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz
- Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu
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Erzincan
- Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız
- Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı
- İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan
- Tercan Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız
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Gaziantep
- Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz
- Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu
- Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin
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Isparta
- Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak
- Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran
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İstanbul
- Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy
- Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir
- Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk
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İzmir
- Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Banaz
- Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş
- Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Levent
- Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın
- Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen
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Kahramanmaraş
- Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce
- Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız
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Karabük
- Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı Yaşar Bulut
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Kayseri
- Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal
- Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı
- Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça
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Kırklareli
- Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş
- Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan
- Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan
- Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı Görkem Köksal
- Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Hamitoğlu
- Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay
- Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü
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Konya
- Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Mertcan
- Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Özgüven
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Manisa
- Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Dalkıran
- Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar".
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