Parti değiştirdi! Yeniden Refah’ta sürpriz aday

31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla, partisinin genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu. MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini bizzat Genel Başkan Erbakan oldu. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.

Açıklanan diğer isimler ise şu şekilde:

"Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim, Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar, Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy, Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer, Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin, Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş