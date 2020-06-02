  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

’Parmak bebek’ yaşama tutundu

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 550 gram olarak dünyaya gelen ‘parmak bebek’ 120 günlük tedavisinin ardından 3 kilo ağırlığına ulaşarak taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:16:13 -
’Parmak bebek’ yaşama tutundu

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 550 gram olarak dünyaya gelen ‘parmak bebek’ 120 günlük tedavisinin ardından 3 kilo ağırlığına ulaşarak taburcu oldu.


Batman’da yaşayan Aynur ve Ümit Yılmaz çiftinin bir süre önce çocuk hastanesinde ikiz bebekleri dünyaya geldi. İkizlerden biri 400 gram, diğeri ise 550 gram olarak doğdu. 400 gram doğan bebek ancak 5 gün yaşayabildi. 550 gram doğan bebek ise yaşama tutunmayı başardı. Çocuk Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde 4 ay kuvözde kalan parmak bebek, 3 kilograma ulaşıp taburcu edildi. Bebeğini sağlıkla kucağına alan anne Aynur Yılmaz, "Bebeğimizin yaşaması zordu, şu an sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Yenidoğan servisinde ona çok iyi baktılar, çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.


1 kilonun altında dünyaya gelen bebeklerde yüksek ölüm oranı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Akıl, "Bebeğimizde ilk günlerde ciddi problemlerimiz oldu, ancak bunları ekibimizin gayretli çalışmasıyla aştık. Bebeğimizin engelsiz bir şekilde hayatta kalması bizi çok mutlu etti. Sağlıkla taburcu oldu" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı