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Aktüel Parmağıyla yaptığı kalp masajı serçeyi hayata döndürdü
Aktüel

Parmağıyla yaptığı kalp masajı serçeyi hayata döndürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiye eri Murat Sivrioğlu, yerde hareketsiz duran serçeyi yaptığı kalp masajı ile kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 16:42:00 -

Aydın’ın İncirliova ilçesinde kalbi duran serçeyi gören itfaiyeci kalp masajıyla hayata döndürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda itfaiye eri olarak çalışan Murat Sivrioğlu, Sandıklı Mahallesi’ndeki evinden çıktığı sırada bir serçenin, balkona çarparak yere düştüğünü fark etti.

Kalp masajı ile hayata döndürdü

Yerde hareketsiz yatan serçeyi gören Sivrioğlu, parmağıyla kalp mesajı yaparak hayata döndürdü.

Sivrioğlu, yaptığının insanlık görevi olduğunu söyleyerek, “Kuş kendine gelince, uçması için de sırtını ovaladım. Kendine gelir gelmez uçtu. O an sadece ne yapabiliriz diye düşündüm ve birkaç yerden gördüklerimi kuşun kalbine doğru uyguladım.” dedi.

 

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