Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Serie A 6. hafta
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Parma sahasında Torino'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 12:48
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Parma sahasında Torino'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Parma Torino Serie A 6. hafta maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.
İtalya Serie A 6. hafta fikstür
Juventus 2-0 SPAL
Sampdoria 1-3 İnter
Sassuolo 1-4 Atalanta
Napoli - Brescia
Lazio- Genoa
Udinese - Bologna
Lecce - Roma
Parma - Torino
Milan - Fiorentina
Cagliari - Verona
YORUM YAZ