Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Serie A 6. hafta İtalya Serie A'nın 6. haftasında Parma sahasında Torino'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Parma sahasında Torino'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Parma Torino maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Parma Torino Serie A 6. hafta maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. İtalya Serie A 6. hafta fikstür Juventus 2-0 SPAL Sampdoria 1-3 İnter Sassuolo 1-4 Atalanta Napoli - Brescia Lazio- Genoa Udinese - Bologna Lecce - Roma Parma - Torino Milan - Fiorentina Cagliari - Verona İtalya Serie A puan durumu

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